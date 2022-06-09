Стаханов, , 09:40 — REGNUM Как минимум три мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны украинских нацистов города Стаханов в Луганской Народной Республике (ДНР). Об этом 9 июня сообщает Генеральная прокуратура ЛНР в своем телеграм-канале.

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Уточняется, что обстрел Стаханова из реактивных систем залпового огня со стороны киевских боевиков был произведен в 05:00 (совпадает с мск).

«В результате обстрела погибли не менее трех мирных жителей, а также повреждены жилые дома, в том числе в результате прямого попадания произошло обрушение двух подъездов многоквартирного жилого дома», — говорится в сообщении.

Также указывается, что более подробная информация об обстрелах уточняется и добавляется, что следователи Генеральной прокуратуры ЛНР выехали в Стаханов, чтобы зафиксировать последствия обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два мирных жителя погибли в результате обстрела Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ.