Москва, , 09:39 — REGNUM Объём инвестиций в экономику Москвы в январе–марте 2022 года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 713 млрд рублей, сообщается на портале мэра столицы.

Инвестиции

Больше всего средств московские компании инвестируют в машины и оборудование — 37,6%, в строительство зданий и сооружений и благоустройство земель — 29,7%, в строительство жилых зданий и помещений — 16,4%, в создание объектов интеллектуальной собственности — 14,9%.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на долю Москвы приходится 17,8% общероссийского объема вложений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве объем инвестиций в экономику города с 2011 года увеличился в 3,4 раза и превысил 30 трлн рублей.

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