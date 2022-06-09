Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В день празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого в основанном им городе Санкт-Петербурге будет переменная облачность и тепло, сообщил 9 июня ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник Петру l на Кленовой аллее у Михайловского замка

По прогнозу в четверг, 9 июня, Петербург окажется под влиянием тыловой части циклона. В облака будет появляться всё больше прояснений, а кратковременные дожди пройдут преимущественно в первой половине дня.

«Температура воздуха +20…+22 градуса, по Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы», — добавил синоптик.

Заметим, что в пятницу, 10 июня, вероятность дождей минимальна и станет немного теплее.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 9–13 июня в Петербурге запланирована обширная программа празднования важной для города и России даты. Подробнее о мероприятиях можно почитать в обзоре агентства.