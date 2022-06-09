Ярославль, 9 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Михаил Евраев уведомил избирательную комиссию Ярославской области о выдвижении в губернаторы и начале сбора подписей избирателей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

телеграм-канал Михаила Евраева Михаил Евраев в облизбиркоме

Как ранее сообщало ИА REGNUM 7 июня 2022 года Ярославская областная дума назначила выборы губернатора региона на 11 сентября. 9 июня — первый день избирательной кампании. До 29 июня кандидаты могут подавать в облизбирком заявления о выдвижении. По областному законодательству выдвинуться могут как представители партий, так и самовыдвиженцы. Михаил Евраев пошел по второму пути. 9 июня он уведомил облизбирком о начале сбора подписей избирателей.

«Сдал документы для выдвижения на выборы губернатора Ярославской области. Мотивация простая — продолжать развитие региона. Иду самовыдвиженцем. Это принципиальная позиция. Сейчас не время идеологических и политических разногласий. Сейчас время объединяться и работать на результат. Для людей. Следующий этап — пройти «муниципальный фильтр», собрать подписи жителей, чтобы стать официально зарегистрированным кандидатом. Конкуренцию ожидаю. Выборов без этого не бывает. Победит тот, кого поддержит большинство жителей. Люди в Ярославской области к власти предъявляют высокие требования. Они оценивают по работе и результату», — написал врио ярославского губернатора в своем телеграм-канале.

Михаилу Евраеву предстоит собрать два вида подписей. Во-первых, он должен представить в облизбирком 9980 достоверных подписей жителей Ярославской области в свою поддержку, причем половину из этого числа можно собрать через портал госуслуг. Кроме того, кандидат в губернаторы должен пройти так называемый «муниципальный фильтр». Его выдвижение должны поддержать депутаты всех уровней. В Ярославской области кандидат предоставляет не менее 52 подписей депутатов, причем 19 подписей на уровне депутатов 16 муниципальных образований и городских округов, остальные — от депутатов поселений.

До 27 июля кандидат должен сдать все подписи в областную избирательную комиссию. Михаил Евраев стал первым кандидатом в губернаторы Ярославской области, уведомившим облизбирком о выдвижении. Напомним, 12 октября 2021 года указом Президента РФ Владимира Путина он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области.