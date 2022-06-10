Киев, 10 июня 2022, 02:38 — REGNUM В боях на территории Украины и ЛНР были убиты ещё два боевика грузинского происхождения, сообщает 9 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».
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На территории Луганской области во время обстрела погиб Кирилл Шанава. Он воевал в составе украинского батальона. Шанава много лет вместе со своей семьей жил на Украине и являлся её гражданином.
На Украине также много лет проживал и второй убитый боевик — 23-х летний Даниел Герлиани. В настоящий момент обстоятельства его гибели не известны. Герлиани был уроженцем Абхазии и принимал участие в боевых действиях вместе со своим отцом. Он будет похоронен в Киеве.
Напомним, что после начала специальной военной операции на территории Украины, а также в ДНР и ЛНР убито уже 15 боевиков грузинского происхождения, имеющих гражданство как Грузии, так и Украины.