Киев, 10 июня, 2022, 02:38 — ИА Регнум. В боях на территории Украины и ЛНР были убиты ещё два боевика грузинского происхождения, сообщает 9 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания Наёмники

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На территории Луганской области во время обстрела погиб Кирилл Шанава. Он воевал в составе украинского батальона. Шанава много лет вместе со своей семьей жил на Украине и являлся её гражданином.

На Украине также много лет проживал и второй убитый боевик — 23-летний Даниел Герлиани. В настоящий момент обстоятельства его гибели неизвестны. Герлиани был уроженцем Абхазии и принимал участие в боевых действиях вместе со своим отцом. Он будет похоронен в Киеве.

Напомним, что после начала специальной военной операции на территории Украины, а также в ДНР и ЛНР убито уже 15 боевиков грузинского происхождения, имеющих гражданство как Грузии, так и Украины.