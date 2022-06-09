Мирнинский район, Якутия, 9 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Поступающим на службу по контракту жителям Якутии обещают социальные льготы и гарантии, пенсионное и жилищное обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание, а также выплату в 200 тыс. рублей от правительства республики. Об этом сообщается 9 июня на официальном сайте администрации Мирнинского района республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Правительством Якутии всем гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, предусмотрена выплата единовременного пособия в размере 200 тысяч рублей», — пояснили на сайте муниципалитета.

Все затраты на проезд в Якутск и мероприятия по отбору в ряды военнослужащих также оплачиваются будущим контрактникам и тем, кто не попадёт в их ряды.

Как сообщало ИА REGNUM, в парке культуры и отдыха столицы Якутии открыли палатку, в которой добровольцы могут поступить на военную службу по контракту. На ней написано «Армия России» и указано, что там идёт отбор на военную службу по контракту в Восточном военном округе.