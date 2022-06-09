Бухарест, 9 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Полиция столицы Румынии Бухареста задержала известного в стране психолога по обвинению в мошенничестве и вымогательстве. Об этом 9 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Полиция

По предварительной информации, некая местная жительница подозревается в том, что она обманным путем завладела суммой в 30 тыс. евро.

Имя и фамилия задержанной гражданки не разглашаются, однако правоохранители утверждают, что она является популярным в стране профессиональным психологом.

Ведется следствие. Если вина задержанной будет доказана в суде, ей грозит тюремное заключение на срок до 3-х лет.