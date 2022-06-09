Пермь, 9 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В музее пермских древностей состоялось открытие памятника британскому геологу Родерику Мёрчисону, сообщает rifey.ru.

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Пермь

Гипсовый бюст создал молодой скульптор Павел Кладов. Для выпускника пермской академии живописи, ваяния и зодчества это дипломная работа. При создании памятника скульптор изучил не только фотопортреты Родерика Мёрчисона.

Стоит отметить, британский геолог побывал в Прикамье с научной экспедицией в XIX веке. Он ввёл в научный оборот термин «пермский геологический период». Сейчас с английского языка переводят путевые дневники учёного, где упоминается Прикамье.