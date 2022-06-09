Уфа, 9 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Врачи из Башкирии оказывают медпомощь жителям Луганской Народной Республики, выезжая в города и села на трёх передвижных медицинских модулях. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Врачи

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Сообщается, что 8 июня в ЛНР глава Башкирии Радий Хабиров посетил Краснолучскую центральную городскую многопрофильную больницу Княгининскую. Он пообщался с медиками из Башкирии, которые были командированы в ЛНР.

Отмечается, что 22 медицинских работника республиканских учреждений здравоохранения работают на трёх передвижных медицинских модулях: мобильная поликлиника, детский стоматологический модуль, кардиологический модуль. В оказании медицинской помощи задействован также реанимационный автомобиль. Башкирские врачи выезжают в города и сёла ЛНР, где оказывают медицинскую помощь жителям.

«В ЛНР работают наши дорожники, скоро приедут инженеры, но в медицинских работниках местные жители сейчас нуждаются больше всего. Передаю вам самые добрые слова благодарности и уважения. Берегите себя и низкий вам поклон! А Башкирия окажет всю необходимую помощь в организации вашей служебной командировки», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии.

Сообщается, что в разговоре с жителями Красного Луча Хабиров поинтересовался качеством медобслуживания. Местные жители выразили благодарность жителям Башкирии за поддержку в непростое время, отметив, что для них важна любая помощь, а приезд к ним медиков с современным оборудованием невозможно переоценить, передает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия и Красный Луч в ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве.