Сеул, 9 июня 2022, 09:35 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея
Вооружённые силы Республики Корея
(сс) U.S. Army photos by Cpl. Han, Jae Ho

По их словам, коронавирус выявлен у 913 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных и морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 166 919.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 12 161 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 200 346.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 12 тыс. носителей SARS-CoV-2