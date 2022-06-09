Сеул, 9 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) U.S. Army photos by Cpl. Han, Jae Ho Вооружённые силы Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 913 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных и морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 166 919.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 12 161 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 200 346.

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