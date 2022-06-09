Красный Лиман, ДНР, 9 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Два мирных жителя погибли в результате обстрела Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ. Об этом 9 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

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«Вооруженные формирования Украины обстреляли Красный Лиман. В результате ночного обстрела два человека погибли и еще один получил ранения», — говорится в сообщении.

При этом об освобождении Красного Лимана от киевских боевиков Минобороны России сообщило 28 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы Чечни Апты Алаудинов рассказал, что украинские войска держат в качестве живого щита мирных жителей на заводе «Азот» в Северодонецке.