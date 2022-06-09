Майминский район, Алтай, 9 июня 2022, 09:32 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Алтай после COVID-19 выздоровели 37 пациентов. Всего коронавирус, таким образом, победили 33 562 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус
Kolomnagrad.ru

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 467. За сутки выявлено восемь новых носителей. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского и Усть-Коксинского районов.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 666, в том числе 618 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчётные сутки – 684, за весь период – 462 127», — отметили в штабе.