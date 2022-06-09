Майминский район, Алтай, 9 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Республике Алтай после COVID-19 выздоровели 37 пациентов. Всего коронавирус, таким образом, победили 33 562 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 467. За сутки выявлено восемь новых носителей. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского и Усть-Коксинского районов.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 666, в том числе 618 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчётные сутки – 684, за весь период – 462 127», — отметили в штабе.