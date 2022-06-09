Чебоксары, , 09:32 — REGNUM В Чувашии приостанавливают решение об обязательном ношении масок. Республика отменила масочный режим последней среди остальных регионов Поволжья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято 9 июня на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Маски Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Открывая обсуждение, глава Чувашии Олег Николаев отметил, что эпидемическая обстановка «в целом контролируемая» и остаётся стабильной «в течение последних нескольких недель». Он поднял вопрос о приостановлении действия масочного режима:

«Маски всё-таки людей напрягают, а контролирующие органы заставляют контролировать».

Он также отметил, что в июне ожидаются «важные большие мероприятия, включая празднование Дня Республики», с участниками из разных регионов России и стран. Участники оперштаба поддержали предложение об отмене масочного режима.

«Нам необходимо быть бдительными, соблюдать правила безопасности, которые позволяют нам сохранять необходимую стабильность. Лицам из групп риска рекомендовано продолжать использовать маски», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 июня был отменён масочный режим в Ульяновской области. До этого обязательное ношение масок отменили в 12-ти регионах Поволжья из 14-ти.