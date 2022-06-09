Джакарта, , 09:31 — REGNUM Пассажирский паром Dumai Line загорелся в водах Секупанга в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Судно PublicDomainPictures

В результате инцидента один человек погиб. Шесть других членов экипажа получили ожоги и в настоящее время проходят дальнейшее лечение в больнице Батама.

Согласно результатам первоначального расследования, судно загорелось, когда встало на якорь.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,8, произошедшее на Сулавеси, привело к обрушению потолка в здании полиции.

Читайте также: В Индонезии пять человек получили ранения из-за землетрясения