Вашингтон, 9 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Злоупотреблять конституцией ради ужесточения законов, регулирующих продажу оружия в Соединённых Штатах, глава Белого дома Джо Байден не намерен. Об этом американский лидер заявил, выступая в вечернем шоу телеведущего Джимми Киммела на телеканале ABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Сразу же перейдя к разговору о политике в отношении контроля над оружием, ведущий поинтересовался у президента США, почему он не примет больше мер исполнительной власти в отношении насилия с применением огнестрельного оружия.

«Трамп раздавал их, как конфеты на Хэллоуин», — напомним Киммел, говоря об исполнительных указах.

Байден объяснил, что указы, касающиеся оружия и владениям им, он издавал «в пределах полномочий президента»

«Я делал вещи, которые входят в мои полномочия, — подчеркнул американский лидер. — Чего я не хотел бы делать, так это уподобляться [бывшему президенту США Дональду] Трампу в его злоупотреблении конституцией и её прозрачностью».

Глава Белого дома добавил, что его часто спрашивают о том, почему он продолжает «играть по правилам, раз республиканцы не играют честно».

«Если мы будем делать то же самое, что и они, под угрозой окажется наша демократия», — подчеркнул Байден.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, подразумевающий более жёсткие меры по контролю за оборотом огнестрельного оружия в стране. Законопроект поддержали 223 конгрессмена, ещё 204 выступили против. Отмечается, что за инициативу высказались члены Демпартии США, против проголосовали республиканцы.

Согласно законопроекту, в Соединенных Штатах ужесточается наказание за нарушения в сфере оборота огнестрельного оружия. Также в США хотят запретить продажу магазинов повышенной ёмкости и повысить минимальный возраст для покупки полуавтоматических нарезных винтовок с 18 лет до 21 года.

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