Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Вместо группы «Би-2», концерт которой должен был состояться в одном из крупных ресторанов Санкт-Петербурга для гостей Петербургского международного экономического форума, перед ними выступит Гарик Сукачев, сообщили 9 июня ИА REGNUM в пресс-службе компании Ginza Project.

Дарья Драй ИА REGNUM Гарик Сукачев

Напомним, концерт «Би-2» был запланирован на 17 июня. Стоимость одного билета на него составляла 50 тыс. рублей, но необходимо было выкупать столик целиком, то есть за 200 тыс. рублей. А чуть больше чем за неделю до концерта стало известно, что из-за плохой динамики продаж выступление «Би-2» отменили, заменив другим исполнителем.

«Концерт не отменяется, будет произведена замена: вместо группы «Би-2» (выступление должно было быть 17 июня) в ресторане выступит Гарик Сукачёв (выступление состоится 16 июня в 21:00)», — пояснили в компании Ginza Project, уточнив, что всем гостям, которые приобрели билеты на выступление группы «Би-2», будет предоставлен обмен билетов. Тем, кого это не устроит, будут возвращены деньги.