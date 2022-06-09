Сеул, 9 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В мае 2022 года иностранные инвесторы продали акции компаний Южной Кореи на сумму $1,2 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Эксперты отмечают, что отток средств произошел на фоне опасений по поводу замедления темпов экономического роста крупных стран и продолжающегося украинского кризиса.

Известно, что иностранные инвесторы продолжают продавать акции южнокорейских компаний четвертый месяц подряд.

Между тем иностранные инвесторы вложили в ценные бумаги страны $770 млн.