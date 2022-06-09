Якутск, 9 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Продажа алмазов якутской компании АЛРОСА в Индию затруднена из-за проблем с оплатой. Компания теряет объёмы экспорта, констатировала газета «Коммерсант».

AJEL Алмазы

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Издание подчеркнуло, что в выручке от продажи сырья алмазодобытчик не проигрывает, а проблемы с логистикой, скорее всего, будут решены. По данным Bloomberg, индийские трейдеры обсуждали в апреле с АЛРОСА способы покупки алмазов, в том числе валюту платежа: рубли или рупии.

«Можно предположить, что продажи во втором квартале несколько снизились из-за проблем с платежами и логистикой. Однако это в любом случае временные проблемы, у которых есть решения. Мы видим потенциал роста цен на алмазы и не ожидаем существенного сокращения добычи АЛРОСА», — отметил эксперт из Альфа-банка Борис Красноженов.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы АЛРОСа напрямую отражаются на бюджетах Якутии и восьми районов республики, которые владеют частью акций алмазодобывающей компании. При этом уже анонсировано, что АЛРОСА не намерена выплачивать своим акционерам дивиденды за вторую половину 2021 года.