Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Помощь, которую окажет Петербург городу-побратиму Мариуполю в ДНР, не отразится на планах по развитию самого Петербурга. Все социальные обязательства перед жителями Северной столицы будут выполнены. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Szfo.gov.ru Александр Беглов

«70 лет назад после войны наши предки восстановили страну. Значит, и мы сможем! Еще раз повторю — это исторические земли России. Там живут наши соотечественники, наши люди, а Петербург своих не бросает», — сказал Беглов.

Он напомнил, что в Мариуполе петербургские специалисты, помимо прочего, помогут восстановлению двух объектов культуры — взорванного неонацистами драматического театра и здания филармонии. Также в планах у Петербурга — ремонт трех школ и трех детских садов в Октябрьском районе Мариуполя, над которым шефствует Санкт-Петербург.

«Кроме всего прочего нужно восстанавливать общественные пространства, спортивные, детские площадки. Считаю этот вопрос одним из самых главных, потому что людям нужно пространство, где бы они могли собираться, пообщаться, погулять с детьми. Таких мест очень мало в городе осталось, но они необходимы. Нужны спортивные сооружения. Мы посмотрели один из спортивных комплексов, который вполне можно за короткий срок привести в порядок, и взяли на себя обязательство восстановить его», — рассказал губернатор.

Александр Беглов отметил, что прибывшая из Петербурга техника уже работает в Мариуполе, на линию вышли пассажирские автобусы, идет возведение строительного городка для петербургских специалистов.

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Напомним, 1 июня Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. В Мариуполь прибыла первая колонна из 40 единиц техники и около 70 специалистов.