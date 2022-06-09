Анкара, , 09:27 — REGNUM Подготовка к началу новой трансграничной операции на севере Сирии завершена армией Турции. Об этом 9 июня сообщает турецкая газета Sabah.

ВС Турции в Сирии Минобороны Турции

Уточняется, что на данный момент военные Турции заняли позиции вокруг городов Телль-Рифаат и Манбидж, и ведут по ним ночные артиллерийские обстрелы. При этом отмечается, что цели военной операции, которая будут проходить в названных городах в одно и то же время, уже определены.

Также указывается, что турецкие военные в ходе операции собираются взять плотину Табка, являющуюся самой крупной на реке Евфрат на сирийской территории. В результате этого станет возможным решить проблемы водоснабжения и поставок электроэнергии в районы Сирии, где ранее армией Турции была проведена операция «Щит Евфрата».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Турция репатриировала 18 256 афганцев обратно на родину с момента возобновления авиасообщения с Афганистаном в январе 2022 года.