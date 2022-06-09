Астана, 9 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Страны, не входившие в Советский Союз, могут в будущем попроситься в ЕАЭС, так как это объединение основано на гармоничных экономических отношениях. Об этом вице-премьер России Алексей Оверчук заявил 9 июня в Нур-Султане на конференции «Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС».

Government.ru Алексей Оверчук

Он отметил, что авторы направленных против России санкций рассчитывают ослабить экономику страны и отпугнуть от сотрудничества с Москвой страны, входящие в ЕАЭС, заставить их разорвать интеграционные связи. Однако их экономическая война пошла не по плану.

Экономика России, добавил Оверчук, растёт даже в условиях санкций. За последние четыре месяца рост составил примерно 1,7%, в мае практически остановилась инфляция, на минувшей неделе зафиксирована дефляция.

России приходится создавать новые логистические связи, находить новых торговых партнёров. Страна готова развивать новые проекты с Казахстаном и другими странами ЕАЭС. И это не попытка восстановить СССР, а интеграционное объединение, нацеленное на формирование гармоничных экономических отношений в Евразии, основанных на уважении к независимости составляющих его стран.

«Поэтому не нужно удивляться, если когда-нибудь членами ЕАЭС будут становиться государства, никогда не входившие в СССР», — сказал заместитель главы правительства.

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