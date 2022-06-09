Чита, 9 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Выставка «Багуловая рапсодия» открылась в городской картинной галерее Читы. Как сообщает 9 июня телеграм-канал городской мэрии, она входит в серию мероприятий, организованных в рамках акции «Вместе» в поддержку воинов-забайкальцев, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Представленные картины, около 60 работ авторства 30 профессиональных и самодеятельных художников, будут подарены воинам-забайкальцам по возвращении домой.

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В рамках открытия выставки также прошёл мастер-класс по изготовлению керамических значков «Позывной «Багульник». Изделие в виде цветка багульника, как кусочек нашей малой Родины, будет согревать и оберегать наших воинов. В этом уверены участники акции.

Напомним, четвёртый месяц продолжается военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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