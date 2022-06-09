Рязань, , 09:54 — REGNUM На лечении в военном клиническом госпитале Рязани находятся 30 защитников Донбасса, сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

В больнице Mil.ru

Руководитель региона 8 июня проведал бойцов, которые участвовали в военной спецоперации.

«На питание не жалуются, говорят, что уход хороший, медперсонал внимательный. Когда спросил про пожелания, ответили — «выписаться поскорее». Сразу видно, военные люди, которым сложно сидеть на одном месте. Пожелал здоровья и попросил не стесняться говорить, если что-то нужно. Потому что свой долг они выполняли добросовестно, теперь нужно сделать все, чтобы они поскорее вернулись к полноценной жизни», — написал в телеграм-канале Павел Малков.

Военнослужащим в преддверии Дня России вручили подарки, а также организовали концерт.