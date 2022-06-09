ЕГЭ по обществознанию в Омской области сдают более 4 тысяч выпускников
Омск, 9 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Омской области 9 июня Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию сдают 4017 выпускников. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, это самый массовый предмет по выбору на ЕГЭ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
ЕГЭ
В регионе работают 60 пунктов проведения экзаменов, в том числе шесть открыто на дому.
Уточняется, что в 2022 году обществознание для сдачи ЕГЭ выбрали 47,5% омских выпускников.
На выполнение экзаменационной работы отводится три с половиной часа. Результаты будут известны не позднее 24 июня.
Как сообщало ИА REGNUM, экзаменационная кампания стартовала 26 мая.
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