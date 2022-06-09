Пенза, , 10:19 — REGNUM В Пензенской области за январь–март текущего года среднесписочная численность работников сферы социального обслуживания составила 4074 человека, средняя заработная плата превысила 27 тыс. рублей. Соответствующие данные приводит Пензастат.

Социальный работник Mos.ru

При этом функциональные обязанности соцработников выполняли всего 35% от обшей численности, или 1426 человек. Средняя зарплата социальных работников составила 30 297,6 рублей, что на 9,8% больше зарплаты данного персонала за январь–март 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 8 июня президент РФ Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Глава государства отметил искреннюю заботу сотрудников социальных служб о своих подопечных.

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