Пермь, , 09:24 — REGNUM Пермский края обратился за федеральной помощью для реализации проекта строительства участка ул. Крисанова, сообщает издание business-class. su.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заявка на получение инфраструктурного бюджетного кредита на 15 лет под 3% годовых уже направлена в Минстрой России. Ранее предоставление кредита в размере 5,4 млрд рублей было одобрено на заседании правительственной комиссии и комиссии по региональному развитию.

Предполагается, что финансы на строительство ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина предоставят в 2022–2024 годах. В связи с этим в бюджете высвободится 2,3 млрд рублей из запланированных на объект инвестиций.