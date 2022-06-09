Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Капитальный ремонт эскалатора на станции «красной» ветки Петербургского метрополитена «Нарвская» скажется на работе вестибюля метро, предупреждает 9 июня пресс-служба городской подземки.

Ирина Смирнова Нарвские ворота и вестибюль станции метро «Нарвская». Санкт-Петербург

Так, с 14 июня по 19 августа по рабочим дням с 08:10 до 09:10 мск вход в вестибюль закрыт, с 16:45 до 19:00 мск вход в вестибюль ограничен. С 1 июля с 22:00 до 00:36 мск вход в вестибюль закрыт, станция будет работать только на выход.

«При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения работы вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока», — отметили в метрополитене.

Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что капитальный ремонт эскалатора скажется на режиме работы вестибюля станции Петербургского метрополитена «Приморская» на третьей (зелёной) линии. До 29 июля по рабочим дням с 08:00 до 09:00 мск и с 16:00 до 18:00 мск вход в вестибюль станции будет ограничен.

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