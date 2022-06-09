Иркутск, , 09:21 — REGNUM Главы двух столичных городов — Читы и Иркутской области подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве. Подробности 9 июня сообщает телеграм-канал главы столицы Забайкалья Александра Сапожникова.

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Документ закрепляет намерения муниципалитетов развивать отношения в сферах культуры, образования, спорта, молодежной политики, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства и туризма.

«Убежден, соглашение позволит нам обмениваться успешным опытом решения городских задач, справляться со всеми вызовами времени. Когда мы вместе, нас невозможно сломить. Сейчас наша страна борется за правое дело. Родине важен крепкий тыл. Поэтому пришло время консолидации всех ресурсов», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

Александр Сапожников также выразил надежду на успешное развитие отношений между столицами Прибайкалья и Забайкалья.

«Мы открываем новую страницу в истории наших городов. Соглашение о сотрудничестве — большое событие и для Иркутска, и для Читы. Несмотря на то, что вопросы, встающие перед муниципалитетами, схожи, нам есть чему поучиться друг у друга», — отметил он.

Соглашение о дружбе и сотрудничестве подписано в рамках работы собрания Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), в котором принимают участие мэры и руководители администраций более 50 городов Сибири и Дальнего Востока.

На сегодняшний день дружеские и партнёрские отношения связывают Читу также с городами Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, Шахты, Краснокаменск, Агинским Бурятским округом и Читинским районом. Добрыми иностранными друзьями являются города-побратимы Китайской Народной Республики — Хулунбуир и Маньчжурия, район Хайлар, район Шицзиншань города Пекин, а также монгольский город Чойбалсан.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутск 9 июня принимает гостей — участников Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, конференции руководителей муниципальных образований. Приехали больее 80 человек.

Мэры городов и районов, руководители представительных органов, эксперты в различных областях. В программе — обсуждение изменений федерального законодательства, актуальных вопросов местного самоуправления, анализ работы в непростых условиях трансформации экономики и глобальных вызовов.

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