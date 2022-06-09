Тбилиси, 10 июня, 2022, 02:28 — ИА Регнум. Страны Запада пытаются вновь поставить бывшего президента Михаила Саакашвили во главе грузинского государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил политолог Аслан Рубаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Запад пытается вновь привести Саакашвили к власти в Грузии. Поэтому с момента, когда Саакашвили арестовали и посадили в тюрьму, Западом не один раз предпринимались попытки его освободить и снова поставить его во главе страны. И это чрезвычайно опасно, потому что если Саакашвили вновь возьмёт власть, то неизбежно произойдёт военное столкновение Грузии с Абхазией и Южной Осетией», — сказал эксперт.

Напомним, что в проекте резолюции Европарламента по Грузии осуждается уголовное преследование грузинскими властями Михаила Саакашвили.