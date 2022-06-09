Владикавказ, 9 июня 2022, 09:20 — REGNUM В Северной Осетии планируется построить фармацевтическое предприятие по выпуску инфузионных растворов и концентратов. В России таких производств пока нет, аналог такого завода находится в Армении, сообщил глава медицинской компании Юрий Протасов, которая станет инвестором проекта.
По предварительному плану, высокотехнологичный фармацевтический завод разместится на территории Алагирского района. Его запуск запланирован на 2024 год. Немаловажным является то, что при реализации проекта будут созданы десятки новых рабочих мест.