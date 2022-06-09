Владикавказ, , 09:20 — REGNUM В Северной Осетии планируется построить фармацевтическое предприятие по выпуску инфузионных растворов и концентратов. В России таких производств пока нет, аналог такого завода находится в Армении, сообщил глава медицинской компании Юрий Протасов, которая станет инвестором проекта.

Производство лекарств на фармацевтическом заводе Евгений Самарин © ИА REGNUM

«Между республикой и компанией достигнуты все необходимые договоренности. Приобретено производственное оборудование полного технологического цикла. Аналог такого предприятия находится в Армении», — цитирует Протасова ТАСС.

По предварительному плану, высокотехнологичный фармацевтический завод разместится на территории Алагирского района. Его запуск запланирован на 2024 год. Немаловажным является то, что при реализации проекта будут созданы десятки новых рабочих мест.