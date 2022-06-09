Кишинёв, , 09:19 — REGNUM Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) Молдавии утвердило очередное повышение тарифов на электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Без электричества

Как сообщили в НАРЭ, в северных регионах республики, где электричество поставляет госкомпания FEE Nord, тариф вырастет на 14%: до 2,86 лея (около 9 рублей по курсу) за 1 кВт⋅ч. Абоненты компании Premier Energy будут платить на 22% больше — 2,64 лея (более 8 рублей) 1 кВт⋅ч.

Сообщается, что тарифы вводятся задним числом, с 1 июня. В НАРЭ отметили, что компании просили ввести более высокие цены.

До этого тарифы на электроэнергию в Молдавии повысили в апреле: на 23% для абонентов FEE Nord и на 44% у Premier Energy.

Стоит отметить, что электричество для Молдавии в значительной мере приобретается за рубежом. Если ранее поставки осуществлялись с Приднестровья, то в мае в рамках «диверсификации» 30% электроэнергии стали импортировать с Украины, хотя, там она примерно на 45% дороже.

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