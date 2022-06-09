Монреаль, Канада, 9 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Контакты с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) важно поддерживать, несмотря на отстранение большинства российских спортсменов, чтобы следить за его деятельностью. Об этом 9 июня заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

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«Многие спортсмены из России в настоящее время не участвуют в соревнованиях, но важно, чтобы мы поддерживали связь с РУСАДА для обсуждения оперативных вопросов и следили за его деятельностью», — цитирует Баньку портал Inside the Games.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что необходимо продолжать проверку российских спортсменов на допинг, несмотря на их отстранение, поскольку они могут вернуться на международную арену.