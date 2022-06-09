Нью-Дели, 9 июня, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Совместные военные учения Индии и США запланированы в Гималаях в октябре этого года. Боевые действия будут отрабатываться на высоте свыше 3 тыс. метров, сообщает 9 июня телеканал NDTV.

Николай Рерих. Гималаи. Голубые горы

Командующий Тихоокеанской армией США генерал Чарльз Флинн, находящийся с визитом в Нью-Дели, рассказал, что учения нацелены на совместную отработку «всего спектра боевых действий в условиях высокогорья».

О том, где именно пройдут учения, пока не говорится. Позднее индийские военные отправятся на учения на Аляску.

Отмечается, что о проведении учений было объявлено на фоне сообщений о том, что Китай строит мост на линии контроля в приграничной союзной территории Ладакх. Создание Китаем некоторых объектов инфраструктуры в Ладакхе «вызывает тревогу», сказал Флинн, поэтому Индии и США важно работать вместе, создавая противовес.

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