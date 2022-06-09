Махачкала, , 09:15 — REGNUM В столице Дагестана Махачкале в многоквартирном жилом доме потушили пожар, площадь которого достигала 500 кв. метров. Об этом утром 9 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

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пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану «По состоянию на 07:01 9 июня… полная ликвидация пожара на площади 500 кв. метров».

Пожар на проспекте Амет-хан Султана, 33 б вспыхнул ориентировочно около 02:00 по местному времени (совпадает с московским). Первоначально огонь охватил расположенную на 11 этаже квартиру. В течение часа пламя перекинулось на крышу и распространилось на площадь около 500 кв. метров.

В 04:12 пожар был локализован на площади 500 кв. метров. В 05:26 огнеборцы ликвидировали открытое горение. В 07:01 пожар был полностью потушен.

Из дома, построенного в 2014 году, в три пункта временного размещения было эвакуировано 180 человек. Два жителя получили отравление дымом, им оказана необходимая медицинская помощь.

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