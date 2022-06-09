Донецк, 9 июня, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённых пунктов Зайцево (южное) и Горловки. Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 8:20 нанесён удар с позиций украинских войск в населённом пункте Зайцево (северное) по Зайцево (южное). Выпущено шесть мин калибра 82 мм.

В 8:40 обстрелян Калининский район Горловки, артиллерия находилась в посёлке Новгородское. Выпущено пять снарядов калибра 122 мм.