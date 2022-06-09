Джакарта, , 09:13 — REGNUM Посол Индонезии в Сингапуре Сурьопратомо рассказал о местных условиях после того, как в стране участились случаи лихорадки денге, сообщает CNN Indonesia.

Комары — переносчики лихорадки денге Trust.org

«Сингапур очень заботится о гигиене. Чтобы предотвратить лихорадку денге, обследование проводится строго», — заявил посол Индонезии в Сингапуре.

Правительство предупредило каждое домашнее хозяйство о необходимости поддерживать чистоту.

Согласно отчету министерства здравоохранения Сингапура, число случаев заболевания лихорадкой денге в стране резко возросло в начале 2022 года. По состоянию на 22 мая было зарегистрировано 11 670 случаев. Эта цифра удвоилась по сравнению с 2021 годом. Но пока в Сингапуре зафиксирован только один случай смерти от лихорадки денге в течение 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии подтвердило, что в стране за сутки выявили 520 случаев заражения коронавирусом.

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