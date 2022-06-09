Пермь, , 09:13 — REGNUM В Пермском крае по итогам пяти месяцев 2022 года на 10,1% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (с 673 до 605). На 4,9% уменьшилось число аварий с погибшими (с 81 до 77) и на 12,2% — ранеными (с 878 до 771). Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

С участием детей младше 16 лет зафиксировано 94 ДТП. В них погибли пятеро несовершеннолетних. Еще 94 ребёнка получили травмы.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество аварий с пострадавшими детьми увеличилось на 19%. При этом отмечено снижение на 16,7% количества погибших детей.