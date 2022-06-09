Томск, , 09:12 — REGNUM Томская область отправила очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Об этом написал в своём телеграмм-канале губернатор Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гуманитарная помощь из Томской области для жителей Донбасса Телеграмм-канал Владимира Мазура

По его словам, местные жители собрали более 13 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. При этом он обещал лично принять участие в формировании следующей партии гуманитарки.

«Потому что помогать людям в беде — это у нас, сибиряков, в крови. И потому, что специальная военная операция — моя личная история, история моей семьи. Сейчас на Донбассе выполняет задачи мой родной племянник», — отметил глава региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Томская область отправила шестую партию гумпомощи на Донбасс