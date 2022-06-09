Томск, 9 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Томская область отправила очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Об этом написал в своём телеграмм-канале губернатор Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владимира Мазура Гуманитарная помощь из Томской области для жителей Донбасса

По его словам, местные жители собрали более 13 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. При этом он обещал лично принять участие в формировании следующей партии гуманитарки.

«Потому что помогать людям в беде — это у нас, сибиряков, в крови. И потому, что специальная военная операция — моя личная история, история моей семьи. Сейчас на Донбассе выполняет задачи мой родной племянник», — отметил глава региона.