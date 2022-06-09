Уфа, , 09:28 — REGNUM Бюст Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову торжественно открыли в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Радий Хабиров посещает место гибели Минигали Шаймуратова Glavarb.ru

Сообщается, что памятник командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии был установлен около деревни Штеровки, рядом с местом трагической гибели генерала. 8 июня в церемонии открытия монумента принял участие глава Башкирии Радий Хабиров.

«Мы уже не в первый раз посещаем место гибели генерал-майора Минигали Мингазовича Шаймуратова. Мы свято чтим память о нашем героическом соотечественнике. Очень признателен всем, кто вышел с инициативой открыть бюст комдиву. Теперь в донецких степях есть памятник, к которому можно приехать, возложить цветы и вспомнить о нашем генерале», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Глава региона поблагодарил жителей ДНР и ЛНР, которые знают историю генерала Шаймуратова, помнят его подвиги.

«И жителей Донбасса мы считаем своими братьями. Сейчас на территории Украины идёт специальная военная операция. Появляются новые герои — уроженцы ДНР, ЛНР, России, Башкирии, память о которых мы тоже должны сохранить. А для этого нам надо быть вместе и поддерживать друг друга», — подчеркнул Хабиров.

Отмечается, что глава Башкирии возложил цветы на месте последнего боя Минигали Шаймуратова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Шаймуратов погиб в феврале 1943 года, выходя из рейда по тылам противника.