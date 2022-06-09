Токио, 9 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Одним из основных пунктов программы правящей в Японии Либерально-демократической партии страны перед выборами в верхнюю палату парламента, которые состоятся в июле, станет повышение оборонных расходов. Об этом 9 июня сообщает телеканал NHK.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Япония

Уточняется, что в предвыборной программе указанной партии предлагается существенное увеличение расходов на оборону на протяжении пятилетнего срока. В то же время, в названной политической силе приводят в пример принятую в странах НАТО планку в 2% ВВП, в то время как в данный момент в Японии на оборону тратят около 1% ВВП.

По мнению японской Либерально-демократической партии, такой рост военных расходов нужен на фоне развивающей ракетно-ядерной программы КНДР и активности Китая. Также такие увеличивающиеся расходы нужны для реализации планов иметь возможность проведения контратаки, которые должны быть фактором сдерживания для потенциального противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил, что возможности для того, чтобы развивать взаимовыгодное сотрудничество есть у России и Японии, однако будущее отношений двух стран зависит от позиции Токио, который следует антироссийским курсом стран Запада.