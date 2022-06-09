Ставрополь, , 09:10 — REGNUM Ставропольский край подписал соглашение о сотрудничестве с Антрацитовским районом Луганской Народной Республики. В рамках заключенного соглашения власти края будут оказывать помощь в восстановлении города Антрацита и Антрацитовского района, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Наш край откликнулся на призыв президента России и присоединяется к большой работе по помощи республикам Донбасса. Ставрополье поможет восстановлению и мирному развитию города Антрацит и Антрацитовского района Луганской Народной Республики. Соответствующее соглашение о сотрудничестве мы подписали сегодня с главой администрации этих территорий Сергеем Николаевичем Саенко », — написал 8 июня глава края в своем телеграм-канале.

Как отметил Владимиров, боевые действия и предшествовавшие три десятилетия мирной жизни оставили глубокий след на жизни района. Это касается и инфраструктуры, и экономики. Не хватает в том числе специалистов, поэтому в первую очередь в Антрацитовский район будут направлены профессиональные кадры из Ставропольского края, сообщил губернатор.

Кроме того, планируется послать в район семена зерновых и удобрения для новой посевной. Будут составлены планы на восстановление хозяйств и предприятий с привлечением бизнеса и партнерских организайций со Ставрополья.