Ставрополь, 9 июня 2022, 09:10 — REGNUM Ставропольский край подписал соглашение о сотрудничестве с Антрацитовским районом Луганской Народной Республики. В рамках заключенного соглашения власти края будут оказывать помощь в восстановлении города Антрацита и Антрацитовского района, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Как отметил Владимиров, боевые действия и предшествовавшие три десятилетия мирной жизни оставили глубокий след на жизни района. Это касается и инфраструктуры, и экономики. Не хватает в том числе специалистов, поэтому в первую очередь в Антрацитовский район будут направлены профессиональные кадры из Ставропольского края, сообщил губернатор.
Кроме того, планируется послать в район семена зерновых и удобрения для новой посевной. Будут составлены планы на восстановление хозяйств и предприятий с привлечением бизнеса и партнерских организайций со Ставрополья.