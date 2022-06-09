Варшава, , 09:19 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще в апреле заявил, что его политическим приоритетом в Европе является улучшение отношений с Польшей — восстановление тесного союза, разрушенного украинскими событиями, пишет 9 июня Financial Times.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Однако по прошествии двух месяцев Венгрия и Польша, кажется, еще больше отдалились друг от друга из-за непримиримых разногласий по вопросу о том, как реагировать на российские действия в отношении Киева.

Польша стала одним из самых ярых сторонников ужесточения мер ЕС против президента России Владимира Путина. Между тем Орбан несколько недель сопротивлялся введению новых санкций против Москвы из опасений за экономику своей страны и в итоге добился права продолжать пользоваться дешевой российской нефтью.

Польша возмущена. На небольшой акции протеста у посольства Венгрии в Варшаве демонстранты изобразили кровь, вытекающую из импровизированного нефтепровода.

Разлад между Будапештом и Варшавой показывает, как изменился политический порядок в Европе. Ведь в течение нескольких лет Венгрия и Польша вместе доставляли проблемы исполнительной власти ЕС.

Брюссель часто заявлял о нарушении стандартов управления как в Венгрии при Орбане, так и в Польше при правлении консервативных националистов во главе с партией «Право и справедливость» (PiS). Но дисциплинарные меры ЕС не дали результатов, поскольку и первая, и вторая страна могла наложить вето, чтобы оградить другую от санкций.

«Связь между [Польшей и Венгрией] была для них страховкой, то есть они не боялись застрять в процедуре по Статье 7 и понести последствия, — сказал один дипломат ЕС, имея в виду на механизм дисциплинарного воздействия на непокорные страны-члены. — Но между ними осталось мало любви, и… вопрос в том, увидим ли мы дальнейший разрыв отношений».

Венгерский исследователь в Польской академии наук в Варшаве Эдит Згут-Пшибыльска, считает, что обе страны оказались в новой ситуации из-за событий на Украине.

«Орбан не смог бы отделиться от Кремля, даже если бы захотел, что делает его радиоактивным и токсичным для польских политиков», — считает Згут-Пшибыльска и добавляет, что лидер польской партии PiS Ярослав Качиньский «не может прагматично отвернуться в сторону».

«В следующем году в Польше состоятся выборы, и PiS должна ответить перед польским обществом, большинство которого поддерживает переосмысление отношений с Венгрией», — сказала она.

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