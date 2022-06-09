Дублин, 9 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Сборная Украины по футболу одержала победу над командой Ирландии в матче второго тура группы 1 дивизиона B Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Benny Футбол

Единственный гол в матче забил полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков на 47-й минуте.

На сегодняшний день сборная Украины набрала три очка и занимает второе место в группе. Сборная Ирландии идёт на четвёртом месте без набранных очков.

Читайте также: Сборная Шотландии обыграла Армению в матче Лиги наций