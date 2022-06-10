Тбилиси, , 02:23 — REGNUM В отношении грузинского правительства и Бидзины Иванишвили Западом выдвигаются совершенно необоснованные обвинения в «пророссийскости». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил политолог Аслан Рубаев.

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«В западной прессе сейчас пишут, что всё грузинское правительство является пророссийским, а грузинское правительство не хочет вызывать на себя удар со стороны Запада и поэтому, мол, молчит. А Иванишвили считается абсолютно пророссийской фигурой. И Запад, и грузинская оппозиция беспрерывно на него нападают, пытаясь постоянно уличить в каких-то тесных экономических связях с Москвой, утверждают, что он получает от России деньги. Я считаю, что все эти обвинения в адрес Иванишвили абсолютно не правдивы», — сказал эксперт.

Напомним, что Европарламент рассмотрит фактически подготовленный грузинской оппозицией проект резолюции по Грузии, в которой, в частности, призывается ввести персональные санкции в отношении олигарха и бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили.