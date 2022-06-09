Братск, Иркутская область, 9 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В связи с землетрясением, случившемся накануне, 8 июня, мэр Братского района Иркутской области Александр Дубровин в своём телеграм-канале поспешил успокоить земляков: «жертв и разрушений нет».

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«Вчера вечером в 20:25 местного времени в Иркутской области зафиксировано сейсмособытие, землетрясение. Эпицентр находился в 17 километрах от посёлка Большое Голоустное на акватории озера Байкал, интенсивность в эпицентре составила 8.3 баллов. В городах области ощущалось до 5 баллов», — пояснил глава муниципалитета.

По его словам, утром первым делом все руководители доложили о ситуации на объектах. В Братском районе колебания не ощущались. Жалоб с мест и от жителей не поступало.

Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Иркутской области в соцсетях сообщили, что у них в квартирах качались люстры и падала посуда из-за землетрясения. По информации Байкальской геофизической службы СО РАН, толчок произошел в середине Байкала, в зоне активного разлома. Ученые будут следить за афтершоковой активностью.

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