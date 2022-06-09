Тирасполь, 9 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. К совершению серии терактов в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в конце апреля причастна украинская сторона. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава ПМР Вадим Красносельский.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

«Конечно же, украинский след присутствует. Но при этом я не могу обвинить руководство Украины в организации этих терактов», — сказал Красносельский.

По его словам, следователи установили, что террористические акции совершало «среднее звено». Доказательств того, что к организации причастен украинский президент Владимир Зеленский, пока нет.

Напомним, в конце апреля в Приднестровье неизвестные обстреляли здание министерства государственной безопасности, взорвали две антенны телерадиоцентра «Маяк» и сбросили боеприпас на территорию воинской части. Все атаки обошлись без жертв и особых разрушений. По предварительным данным, злоумышленники прибыли с территории Украины.